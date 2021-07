Uomo disperso in mare a Rimini, ricerche in corso: a dare l’allarme il figlio di 11 anni



Un uomo di 40 anni è disperso in mare al largo di Viserba di Rimini. A dare l’allarme il figlio di 11 anni questa mattina: poco prima di mezzogiorno i due erano entrati in acqua, poi all’improvviso il ragazzino non ha più visto il papà. Sul posto, la Capitaneria di porto di Rimini, insieme ai vigili del fuoco e al Reparto navale della Guardia di finanza.

