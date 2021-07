Usa, 150 morti in sparatorie nel weekend della festa dell’Indipendenza



Nel weekend del 4 luglio, giorno dell’Indipendenza per gli Stati Uniti, sono state almeno 150 le vittime di sparatorie avvenute in tutto il Paese. Detiene il primato la città di Chicago nella quale si registrano 14 morti e 83 feriti in sparatorie. Dal 2001 al 2016 in città le vittime delle armi da fuoco sono state 7.916.

