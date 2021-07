Vaccinato con ReiThera, la storia di Augusto: “Ho gli anticorpi ma non il green pass”



I volontari che hanno ricevuto ReiThera non hanno diritto al green pass. Il vaccino italiano contro il Covid è considerato ancora sperimentale e per questo sono esclusi dalla certificazione verde. Perciò, dal 6 agosto, non potranno svolgere tutte le attività vietate a chi non ha il green pass. Augusto Di Miceli, volontario della sperimentazione di ReiThera a Palermo, ha raccontato la sua esperienza a Fanpage.it: “Ho gli anticorpi di una persona vaccinata, è un problema burocratico, non scientifico”.

