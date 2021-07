Vaccini Covid, Aifa: “Non gravi l’87,9% degli eventi avversi”



Tra il 27 dicembre del 2020 – giorno in cui ha avuto inizio in Italia la campagna vaccinale – e il 26 giugno del 2021 sono state somministrate nel nostro paese 49.512.799 di dosi di vaccino contro la Covid-19 e sono giunte all’attenzione dell’Aifa 76.206 segnalazioni di reazioni avverse, l’87,9% delle quali riferibili a eventi non gravi.

Continua a leggere



Tra il 27 dicembre del 2020 – giorno in cui ha avuto inizio in Italia la campagna vaccinale – e il 26 giugno del 2021 sono state somministrate nel nostro paese 49.512.799 di dosi di vaccino contro la Covid-19 e sono giunte all’attenzione dell’Aifa 76.206 segnalazioni di reazioni avverse, l’87,9% delle quali riferibili a eventi non gravi.

Continua a leggere

Continua a leggere