Vaccino anti-Covid, Locatelli: “Giusto vaccinare anche i bambini e i giovanissimi”



La campagna vaccinale in Italia deve proseguire e per questo è necessario che gli adulti che non si sono ancora sottoposti alla somministrazione del vaccino lo facciano quanto prima. Ma secondo Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, è giusto che anche i bambini e giovanissimi si vaccinino: “Da pediatra lo raccomando e la strategia in Europa dovrebbe essere condivisa”.

