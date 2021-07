Vaccino anti-Covid, Pfizer chiederà autorizzazione per terza dose: “Dopo sei mesi protezione cala”



L’azienda farmaceutica statunitense Pfizer ha annunciato che nelle prossime settimane chiederà alla Fda, la Food and Drug Administration e, successivamente all’Ema per l’Unione Europea, l’autorizzazione per la somministrazione di una terza dose del vaccino anti-Covid.

