Vaccino obbligatorio per gli insegnanti, come stanno le cose al momento

Oggi la campagna vaccinale ha toccato il 50% della popolazione over 12 immunizzata. Un traguardo importante, anche se ci sono ancora importanti lacune, come gli oltre 220 mila lavoratori del mondo della scuola anche scoperti. Il governo pensa allora, come fatto per il personale sanitario, a introdurre l’obbligo vaccinale per gli insegnanti e gli operatoti scolastici. Ecco come stanno al momento le cose.

