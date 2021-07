Veronica Ciardi ha rimosso Sarah Nile da Instagram dopo la lite per il mancato invito al matrimonio



Si chiude così l’amicizia speciale di Sarah Nile e Veronica Ciardi, un rapporto turbolento durante il quale la modella napoletana ha raccontato di aver subito non poche delusioni. L’ultima, quella del mancato invito da parte dell’amica al suo matrimonio con Federico Bernardeschi. Sarah Nile ha scelto di dirle addio per sempre, dopo un’interminabile sfogo via social. Veronica Ciardi ha reagito “defollowando” Sarah su Instagram e rendendo il suo profilo privato.

