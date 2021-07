Vicenza, “metti la museruola al cane” e il proprietario lo riempie di botte: condannato a 3 anni



Aveva chiesto a un passante di mettere la museruola al cane: la richiesta è diventata il movente di un pestaggio in piena regola avvenuto per le strade di Thiene nel 2016. L’aggressore è stato fermato e denunciato. Ora arriva per lui la condanna a 3 anni di reclusione per quanto fatto nel 2016. Assolto invece il fratello 40enne che non ha partecipato alla rissa.

