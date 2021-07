Vitello tonnato contaminato da Listeria, Ministero della salute annuncia richiamo: non mangiatelo



Il ritiro dagli scaffali dei supermercati e dei negozi riguarda un lotto di vitello tonnato venduto in vaschette termosaldate per il quale è stato riscontrato un possibile rischio microbiologico per i consumatori a causa di una possibile contaminazione della carne dovuta al batterio della listeria.

Continua a leggere



Il ritiro dagli scaffali dei supermercati e dei negozi riguarda un lotto di vitello tonnato venduto in vaschette termosaldate per il quale è stato riscontrato un possibile rischio microbiologico per i consumatori a causa di una possibile contaminazione della carne dovuta al batterio della listeria.

Continua a leggere

Continua a leggere