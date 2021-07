William e Kate esultano per l’Inghilterra in finale ad Euro2020: “Che partita incredibile”



La famiglia reale inglese è da sempre appassionata allo sport, soprattutto al calcio e in vista della vittoria dell’Inghilterra contro la Danimarca, anche William e Kate non hanno esitato ad esultare per il risultato che ha portato la nazionale inglese in finale. Sui social, infatti, è arrivato l’incoraggiamento dei Duchi di Cambridge pronti ad assistere al match che decreterà il vincitore degli Europei 2021.

