A 23 anni intubata in intensiva covid a Bologna: “Come lei tanti giovani sani ma non vaccinati”



La ragazza ricoverata per covid non ha nessun’altra patologia apparente, né malattie pregresse ma non è vaccinata” ha rivelatoChiara Gibertoni, direttrice dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Come lei tanti altri giovani sani e non vacinati. “Pur non facendo distinzione tra pazienti, si fa più fatica ad avere la stessa empatia di quando non c’era il vaccino” ammettono i medici.

