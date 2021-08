Addio a Gino Strada, il cordoglio della politica da Draghi a Letta: “Da oggi l’Italia è più povera”



Cordoglio unanime da parte del mondo della politica per la morte di Gino Strada. Dal premier Draghi al segretario del Pd Letta, passando per il presidente del Parlamento europeo Sassoli in tanti hanno voluto ricordare il medico e fondatore di Emergency morto quest’oggi. “Da oggi l’Italia è più povera”, le parole di Letta.

