Agricoltore incornato da un toro: è grave. L’incidente sul lavoro nel Cuneese



Incidente sul lavoro a Trinità, nel Cuneese, dove un uomo 70 anni è stato incornato da un toro. L’uomo è stato trasportato dall’ambulanza in codice rosso all’ospedale di Cuneo. Le condizioni sono gravi ma stando a quanto riferito da fonti ospedaliere non sarebbe in pericolo di vita. Lo scorso aprile la morte di un agricoltore nella stessa circostanza.

