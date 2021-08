Agrigento, bimbo in vacanza con la famiglia scappa dal camper dei genitori e viene investito: è grave



Un bimbo di appena 4 anni si è allontanato dal camper dei genitori approfittando di un loro momento di distrazione. Ha poi attraversato la strada da solo e una Mercedes di passaggio lo ha investito. Accade ad Agrigento, dove la coppia di turisti tedeschi aveva deciso di venire in vacanza. Il piccolo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

