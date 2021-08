“Aiuto, papà picchia mamma”: 12enne chiama la polizia e fa arrestare il genitore



Una bambina di 12 anni ha chiamato la polizia chiedendo aiuto perché il papà stava picchiando la mamma durante una lite. È successo in un albergo di Rimini. Gli agenti sono intervenuti trovando la ragazzina in lacrime, mentre altri ospiti della struttura hanno confermato la lite: hanno infine arrestato il genitore 35enne e lo hanno trasferito in carcere.

