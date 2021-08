Alessandria, idraulico muore folgorato mentre ripara una perdita d’acqua



Un idraulico di 63 anni è morto in una casa di Castelletto Merli, in provincia di Alessandria. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo stava lavorando nell’abitazione per riparare una perdita d’acqua quando avrebbe toccato con il trapano un cavo elettrico, rimanendo folgorato. Inutili i soccorsi.

Continua a leggere



Un idraulico di 63 anni è morto in una casa di Castelletto Merli, in provincia di Alessandria. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo stava lavorando nell’abitazione per riparare una perdita d’acqua quando avrebbe toccato con il trapano un cavo elettrico, rimanendo folgorato. Inutili i soccorsi.

Continua a leggere

Continua a leggere