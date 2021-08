Alessio Tanoni di Temptation Island contro la ex Natascia Zagato: “Non sto con un’altra donna”



Stando alle ultime dichiarazioni di Natascia Zagato, sembrerebbe che il suo ex fidanzato, Alessio Tanoni l’abbia lasciata per riflettere ma nel frattempo abbia anche conosciuto un’altra ragazza. Il giovane ha subito replicato, dichiarando che al momento non sta frequentando nessuna e che, invece, la sua è stata una decisione presa dopo l’acuirsi di incomprensioni e malesseri.

