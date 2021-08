Alitalia, stop ai voli dal 15 ottobre: cosa deve fare chi ha già acquistato un biglietto



Alitalia ha annunciato la cancellazione di tutti i voli dal 15 ottobre, quando inizierà a volare la nuova compagnia Ita che metterà in vendita i primi biglietti a partire dal 26 agosto. Per i clienti Alitalia che hanno già acquistato un volo con partenza dal 15 ottobre è prevista la sostituzione o il rimborso dei biglietti. Ecco come fare.

Continua a leggere



Alitalia ha annunciato la cancellazione di tutti i voli dal 15 ottobre, quando inizierà a volare la nuova compagnia Ita che metterà in vendita i primi biglietti a partire dal 26 agosto. Per i clienti Alitalia che hanno già acquistato un volo con partenza dal 15 ottobre è prevista la sostituzione o il rimborso dei biglietti. Ecco come fare.

Continua a leggere

Continua a leggere