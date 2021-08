Amon, il chihuahua più coraggioso di tutti: veglia per tre giorni la padrona caduta in un dirupo



Premiato per aver salvato la sua padrona un cagnolino di 4 anni e mezzo: l’anno scorso era stato a vegliare la sua padrona per tre giorni e tre notti finché era riuscito ad attirare l’attenzione dei soccorritori che trovando lui, sono anche riusciti a salvare la signora che però purtroppo oggi non ricorda nulla di quell’episodio.

