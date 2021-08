Anche Jake Gyllenhaal è tra i No Wash: chi sono e perché le celebrità americane non si lavano



Alcune celebrità americane stanno iniziando a parlare delle loro abitudini igieniche nelle interviste, rivelando di non amare molto la doccia quotidiana. L’ultimo a dichiarare di non lavarsi troppo spesso è stato Jake Gyllenhaal, preceduto da Kristen Bell e da Ashton Kutcher e Mila Kunis. Negli Stati Uniti è già una questione etica e sociale – “un nero non potrebbe mai dichiarare una cosa del genere” – mentre The Rock spazza via i dubbi: “Io mi lavo tre volte al giorno”.

Continua a leggere



Alcune celebrità americane stanno iniziando a parlare delle loro abitudini igieniche nelle interviste, rivelando di non amare molto la doccia quotidiana. L’ultimo a dichiarare di non lavarsi troppo spesso è stato Jake Gyllenhaal, preceduto da Kristen Bell e da Ashton Kutcher e Mila Kunis. Negli Stati Uniti è già una questione etica e sociale – “un nero non potrebbe mai dichiarare una cosa del genere” – mentre The Rock spazza via i dubbi: “Io mi lavo tre volte al giorno”.

Continua a leggere

Continua a leggere