Anna Tatangelo e Livio Cori, l’amore è ufficiale: primo video social con il fidanzato



Anna Tatangelo esce allo scoperto con Livio Cori, rapper napoletano. Per la prima volta i due si mostrano insieme in un video su Instagram, tra scherzi e baci. La coppia appare molto affiatata, mentre è ormai lontano il ricordo dell’ex Gigi D’Alessio, che sta per avere il suo quinto figlio da Denise Esposito.

