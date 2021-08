Arnold Schwarzenegger contro i No Vax: “Se non indossi la mascherina sei un cretino”



In un’intervista rilasciata alla CNN, Arnold Schwarzenegger parla della situazione Covid rivolgendo dure parole ai No Vax e alla pretesa di mettere la propria libertà davanti all’interesse comune: “Funziona come i semafori, che vengono piazzati in modo da evitare che qualcuno uccida qualcun altro per sbaglio”.

