Arresto cardiaco durante volo di linea, 5 medici a bordo come passeggeri le salvano la vita



I cinque medici si sono trasformati in veri e propri angeli salvando la passeggera in quota durante il volo di linea tra Pescara e Palermo. La signora stabilizzata a bordo, infine è stata trasferita in ospedale a Palermo appena l’aereo è atterrato: ad attenderla infatti vi era un’ambulanza del 118 prontamente allertata dalla torre di controllo.

