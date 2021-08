Arriva caldo eccezionale, Protezione civile avverte: “Temperature fino a 45 gradi, rischio incendi”



Il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, lancia l’allarme per l’ondata di caldo eccezionale in arrivo nei prossimi giorni in Italia: tra martedì 10 e mercoledì 11 agosto in alcune località interne della Sicilia e della Sardegna verranno raggiunte temperature “prossime ai 45 gradi”. Cresce anche il rischio di incendi: “Le temperature che ci attendono nei prossimi giorni ci impongono la massima attenzione”.

