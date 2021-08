Arriva il cashback di Autostrade: rimborsi in caso di code e traffico dovuti ai cantieri



Con la sospensione del cashback di Stato, arrivano nuove forme di rimborso per gli italiani. Una è quella messa in campo da Autostrade per l’Italia: si prevede il rimborso totale del pedaggio in caso di code, traffico e ritardi causati da alcuni cantieri per lavori straordinari presenti sulla rete di Aspi.

