“Arrivederci”. Chiude dopo 133 anni la “Gazzetta del Mezzogiorno”, a rischio 144 lavoratori



Quella in edicola questa mattina è l’ultima copia, dopo 133 anni, della Gazzetta del Mezzogiorno, storico quotidiano della Puglia e della Basilicata. A partire da oggi i 144 dipendenti, tra giornalisti e poligrafici, sono in cassa integrazione a zero ore.

