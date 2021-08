Asti. “Ti faccio lavorare nella vigna”, stupra la 24enne dopo la cena di lavoro



Stuprata dopo una cena di lavoro. Si erano conosciuti poche ore prima, presentati da amici comuni, e poi erano andati a cena per parlare di lavoro, in occasione dell’approssimarsi del periodo della vendemmia. Non era il lavoro la vera intenzioni dell’uomo, però. Una 24enne è stata stuprata nell’astigiano, arrestato un 28enne di origini albanesi.

