Attaccata mentre passeggia col fidanzato, 20enne muore sbranata da un branco di cani randagi



Una ragazza di 20 anni è morta questo pomeriggio nel Catanzarese dopo essere stata aggredita da un branco di cani randagi. La giovane, Simona Cavallaro, era in compagnia del fidanzato in un’area boschiva a Satriano quando è stata assalita dai cani. Inutile la corsa in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Soverato.

Continua a leggere



Una ragazza di 20 anni è morta questo pomeriggio nel Catanzarese dopo essere stata aggredita da un branco di cani randagi. La giovane, Simona Cavallaro, era in compagnia del fidanzato in un’area boschiva a Satriano quando è stata assalita dai cani. Inutile la corsa in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Soverato.

Continua a leggere

Continua a leggere