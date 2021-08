Bagno notturno si trasforma in tragedia, Florina si tuffa in mare a Eraclea e non riemerge più



Il dramma si consumato nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 agosto nelle acque davanti alla costa di Eraclea, in provincia di Venezia. La vittima dell’incidente è Florina Cerasela Gogu. La donna stava trascorrendo la serata con alcuni amici a Eracle Mare quando, intorno alla mezzanotte, tutti insieme hanno deciso di tuffarsi in mare per un bagno notturno.

