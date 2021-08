Bambino di 4 anni aggredito da un pitbull all’esterno di un supermercato, finisce in ospedale



È accaduto in Gran Bretagna, precisamente nella regione del West Midlands e, come riporta il Mirror che cita le testimonianze dei presenti, si è trattato di una scena piuttosto cruenta, al punto da parlare di un bambino “sbranato”. Ma la polizia chiarisce: “Il bambino è in ospedale per precauzione, ma non ha riportato infortuni gravi”.

