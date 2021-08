Barbara Chiappini: “Sono tornata con mio marito dopo un messaggio di mia mamma dall’Aldilà”



La conduttrice, da tempo lontana dalla tv maistream, ha svelato di sentire ancora forte la presenza della madre, morta quando lei era una ragazzina. Non solo l’avrebbe in qualche modo “salvata” in un incidente stradale, ma sarebbe apparsa in sogno a sua cugina proprio nei giorni in cui si stava separando dal marito Carlo. Ecco perché ha deciso di tornare subito con lui.

