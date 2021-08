Beatrice Borromeo: “Riprenderò a lavorare, ho in ballo una serie e uno show in tv”



Beatrice Borromeo è pronta a tornare nel mondo dello spettacolo, dopo essersi occupata dei suoi bimbi Stefano e Francesco, la giornalista e modella italiana moglie di Pierre Casiraghi ha già in ballo diversi progetti. “Girerò una serie tv con la mia casa di produzione a settembre e ho in programma anche uno show” ha rivelato in un’intervista.

