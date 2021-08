Beatrice Valli e la sua famiglia positivi al Covid: “Contagiati anche i bambini”



“Sono positivi anche i bimbi, ma quello che sta un po’ peggio è Marco, che non è molto in forma”, spiega l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne tramite Instagram Stories, durante i primi giorni della quarantena di fine estate che la aspetta insieme alla sua famiglia. Al tampone molecolare infatti sono risultati tutti positivi, ma non le loro condizioni di salute non sono preoccupanti. Tuttavia saranno costretti a rinunciare agli ultimi viaggi dell’estate: “Le vacanze penso che le finiremo in casa”.

