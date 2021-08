Ben Affleck e JLo fanno sul serio, l’attore ha comprato anche l’anello di fidanzamento



Jennifer Lopez e Ben Affleck potrebbero essere vicini alle nozze. L’attore hollywoodiano, infatti, avrebbe comprato un anello costosissimo per la pop star che, quindi, sarebbe vicina al fatidico “sì” per la seconda volta con lo stesso partner. Se nel 2002, però, la storia non era andata a buon fine, stavolta è possibile che qualcosa sia cambiato e, finalmente, i due potranno coronare il loro amore ritrovato.

