Bimbo di 6 anni muore in una piscina a San Pietro in Gu: era stato trovato privo di sensi



Un bambino di 6 anni è morto nella tarda mattinata di oggi nel Padovano, a San Pietro in Gu. Il suo corpo ormai privo di sensi è stato trovato da una bagnina in una vasca del parco acquatico di “Conca Verde”. Trasferito in ospedale è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale nel reparto di Pediatria.

