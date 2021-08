Bimbo di tre anni muore in un’auto lasciata sotto il sole: “Un tragico incidente”



Johnathan Milam è deceduto domenica dopo essere stato trovato privo di sensi in un’auto lasciata sotto il sole fuori dalla casa della sua famiglia in Alabama. Nessun accusa è stata al momento formulata, ma un’indagine è in corso. Non è chiaro quanto tempo il bimbo è rimasto all’interno dell’auto e chi l’ha ritrovato.

