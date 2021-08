Bimbo morto in piscina nel Padovano, cinque indagati: anche i genitori. Il padre: “Siamo devastati”



Cinque indagati tra i quali anche i genitori del piccolo Christian morto lunedì scorso nel Padovano, in una piscina dove si era recato con la famiglia per trascorrere una giornata fuori porta. La procura di Padova ha inscritto nel registro degli indagati nel fascicolo aperto per omicidio colposo anche la titolare della struttura e due bagnini.

Continua a leggere



Cinque indagati tra i quali anche i genitori del piccolo Christian morto lunedì scorso nel Padovano, in una piscina dove si era recato con la famiglia per trascorrere una giornata fuori porta. La procura di Padova ha inscritto nel registro degli indagati nel fascicolo aperto per omicidio colposo anche la titolare della struttura e due bagnini.

Continua a leggere

Continua a leggere