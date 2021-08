Bitonto, morto Stefano Mele: il forestale che spegneva gli incendi ucciso dal caldo soffocante



Dolore per la morte dell’operaio forestale stroncato da un malore due giorni fa nelle campagne di Bitonto, mentre pattugliava il bosco Rogadeo. Stefano Mele era al lavoro in una zona colpita spesso da incendi, costretto come altri operai a lavorare esposto al grandissimo caldo di questi giorni.

