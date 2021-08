Bollettino Coronavirus Italia, oggi 6.599 casi su 244.657 tamponi e 24 morti: i dati di venerdì 6 agosto



In leggera diminuzione i casi di Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 6.599. I tamponi effettuati sono stati 244.657: il tasso di positività è al 2,7% (-0,7%). I morti sono stati 24 in più rispetto a ieri. La regione con il maggior numero di contagi giornalieri è la Sicilia.

