Bollettino Coronavirus Italia, oggi 7.230 casi su 212.227 tamponi e 27 morti: i dati di giovedì 5 agosto



I nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 7.230, ancora in aumento rispetto ai 6.596 casi di ieri. I morti sono stati in totale 27 da ieri. È quanto emerge dal bollettino di oggi del Ministero della Salute. Sono stati eseguiti nell’ultima giornata 212.227 test, tra tamponi molecolari e antigenici: il tasso di positività è al 3,4%.

