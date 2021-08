Bologna ricorda la strage alla stazione: sampietrini in memoria di ognuna delle 85 vittime



Bologna è tornata per strada per ricordare la strage alla stazione del 2 agosto 1980. Presente la ministra Marta Cartabia: “Non ci può essere giustizia senza l’accertamento pieno di ogni responsabilità: quella polvere, che avvolse Bologna come in un’unica nube soffocante e che troppo a lungo ha coperto molteplici responsabilità, oggi, piano piano, si sta diradando”.

