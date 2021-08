Bologna, violenta una 12enne e rischia il linciaggio: ai domiciliari con braccialetto elettronico



Ha rischiato il linciaggio appena qualche giorno fa nel quartiere Pilastro di Bologna dopo che il padre della sua piccola vicina di casa di 12 anni è venuto a conoscenza di un episodio di violenza sessuale avvenuto una settimana prima. Il 30enne è stato salvato dalla polizia e condotto in carcere. Ora per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari in un’altra abitazione.

