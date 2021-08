Brindisi, donna incinta folgorata mentre fa la doccia: bimbo nasce con cesareo d’urgenza, lei è grave



Una donna di 42 anni è rimasta folgorata mentre faceva la doccia nella sua abitazione di Mesagne, in provincia di Brindisi. La donna, che era incinta, è stata portata in ospedale in gravi condizioni. Il bimbo è stato fatto nascere con un cesareo d’urgenza ed è attualmente in buona salute. Grave la situazione della mamma.

