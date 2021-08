Cagliari, lasciano il bimbo di 12 mesi in auto e vanno a fare la spesa: denunciati turisti francesi



Hanno lasciato il figlio di appena 12 mesi in auto e sono andati a fare la spesa al supermercato: due turisti francesi di 40 anni saranno denunciati per abbandono di minore. Il piccolo è fortunatamente in buona salute ed è stato soccorso da una persona di passaggio che lo ha notato all’interno della vettura e ha chiamato il 113.

