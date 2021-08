Candele alle finestre per Denise Pipitone, l’iniziativa a Mazara per l’anniversario della scomparsa



Un lumino o una candela sul davanzale per non dimenticare Denise Pipitone. È l’iniziativa promossa da don Davide Chirco in occasione del 17esimo anniversario della scomparsa della figlia di Piera Maggio: “È un semplice segnale che vuole essere da monito a tutti coloro che sanno e non parlano per paura”.

