Cannella in polvere contaminata, scatta il richiamo del ministero della Salute



Il Ministero della Salute ha provveduto al ritiro immediato di un lotto di cannella in polvere prodotto da un’azienda con sede nel Regno Unito perché contaminato. Stando a quanto si legge nella nota diffusa dal ministero nel prodotto ci sarebbe la presenza di solfiti non dichiarata in etichetta.

