Carlotta Maggiorana incinta, l’annuncio dell’ex Miss Italia e concorrente del GF Vip



Miss Italia nel 2018 nonché concorrente del Grande Vip per poche puntate nel 2020, è in dolce attesa: lo lascia intendere una sua Instagram Story in cui mostra una carrozzina (“Waiting for you”). Fu la prima Miss sposata nella Storia: al suo fianco c’è l’imprenditore edile Emiliano Pierantoni.

