Carolina Marconi ha perso il suo cane: “Aiutatemi a ritrovare Zora. È la mia vita, sto malissimo”



Sono ore di angoscia per Carolina Marconi. L’ex concorrente del Grande Fratello ha perso la sua cagnolina Zora, un chihuahua a pelo lungo. Su Instagram, ha chiesto aiuto per poterla riportare a casa: “Se c’è qualcuno che ha visto qualcosa o l’ha trovata, pensate che c’è la sua mamma che sta malissimo e non vede l’ora di riabbracciarla. Lei è la mia vita”.

