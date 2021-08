Caterina Collovati: “Aurora Ramazzotti la smetta di improvvisarsi sessuologa”, la sua risposta



Aurora Ramazzotti ha attirato l’attenzione della giornalista Caterina Collovati a causa di una rubrica che tiene sul suo profilo Instagram. In questo botta e risposta si affrontano spesso tematiche anche piuttosto spinte, che l’opinionista ritiene debbano essere affrontati da esperti e non si possano improvvisare. La risposta della 24enne, però, non è tardata ad arrivare.

